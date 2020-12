Die SN-Korrespondentinnen und -Korrespondenten sind wie so viele reiselustige Menschen besonders davon betroffen, dass dieses Jahr alles anders ist. Sie geben Einblicke, wie sie dieses Jahr feiern: in Stille, in der Heimat oder doch in Flip-Flops.

SN/siggi1956 - stock.adobe.com Wo und wie feiern unsere Korrespondenten das Weihnachtsfest?