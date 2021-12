Weihnachten ist in England gerettet, Silvester noch in Gefahr

Omikron lähmt den Zugverkehr und das Gesundheitswesen. Premier Johnson sieht dennoch von Verschärfungen ab.

Weihnachten ist gerettet, meldeten mehr oder weniger unisono die britischen Zeitungen am Mittwochmorgen. Premierminister Boris Johnson hatte in einer Fernsehansprache an die Nation erklärt, dass es vor den Festtagen keine schärferen Coronaregeln geben werde. Zurzeit gilt in dieser Hinsicht lediglich Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr sowie das Gebot, möglichst von zu Hause aus zu arbeiten. Allerdings behalte er sich vor, die Silvester-Feiern einzuschränken, sagte Johnson: "Wenn die Situation sich verschlechtert, werden wir handeln."

In vielen Bereichen, ...