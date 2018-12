Weihnachts-Paella für Migranten in Mexiko

Köche und freiwillige Helfer haben in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana ein Weihnachtsessen für Tausende Migranten aus Mittelamerika zubereitet. Sie kochten am Wochenende Paella für rund 2500 Menschen, die derzeit in der Flüchtlingsunterkunft El Barretal untergebracht sind.

SN/APA (AFP)/GUILLERMO ARIAS Ein gemeinsames Essen für mexikanische Flüchtlinge