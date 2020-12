Weihnachtsfeiern trotz Corona: Wie Trump, Pence und Pompeo die Pandemie ignorieren

Die US-Gesundheitsbehörde CDC warnt angesichts immer neuer Tagesrekorde bei Neuansteckungen, Krankenhauseinweisungen und Corona-Toten vor einer Krise historischen Ausmaßes. Das Weiße Haus und das Außenministerium ignorieren die Richtlinien der CDC und laden zu Weihnachtsfeiern ein.

Die festlichen Einladungen sind ganz in hoffnungsvollem Grün gehalten. "Der Präsident und Frau Trump erbitten das Vergnügen ihrer Teilnahme an dem Weihnachtsempfang im Weißen Haus", steht in goldenen Lettern unter dem Siegel des Präsidenten. Darunter Datum und Uhrzeit, aber kein Hinweis auf besondere Schutzvorkehrungen angesichts der außer Kontrolle geratenen Pandemie.

Der scheidende Präsident Donald Trump und First Lady Melania sehen angesichts von erstmals mehr als 200.000 Corona-Neuinfektionen und 2760 Toten an einem einzigen Tag nicht die geringste Veranlassung, ...