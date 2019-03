Die führenden Christdemokraten in der EVP wollten dem Ungarn noch eine Brücke bauen. Der akzeptiert - und provoziert.

Üblicherweise ist die Zusammenkunft des Vorstands der Europäischen Volkspartei (EVP) mäßig aufregend. Am Mittwoch war das anders, ganz anders. Die Vorstandssitzung musste wegen des Andrangs der Delegierten sogar in einen größeren Saal im EU-Parlament in Brüssel verlegt werden. Sie verlief ...