Das sind die möglichen Szenarien für Donald Trump, dem ein neues Strafverfahren ins Haus steht. Den Staatsanwälten läuft die Zeit davon.

Schon wieder hat Donald Trump es geschafft, seinen Gegnern zuvor zu kommen. Er habe einen Brief bekommen, schrieb Trump im Nachrichtennetzwerk Truth Social - ausgerechnet am Sonntag, was doch ein besonderes Zeichen der Niedertracht seiner Widersacher sei, fand er. Das ...