Weißes Haus oder Pension? Alles wartet auf Joe Biden.

Die Demokraten erwarten, dass Joe Biden noch einmal als US-Präsident antreten wird. Und lehnen das mehrheitlich ab.

Will er, will er nicht? Zuletzt hatte Ehefrau Jill Biden sehr deutlich eine erneute Kandidatur angekündigt.

Joe Biden hat ein großes Problem: Zu viele Amerikaner kennen in ihrem Umfeld einen Menschen über 80 Jahre. Zwar schätzen die allermeisten sogar diese Groß- und Urgroßeltern und würdigen deren Lebensleistung - aber sie zweifeln eben doch daran, jemandem in diesem Alter ihr Land anzuvertrauen. Sollte Biden noch einmal erfolgreich als Präsidentschaftskandidat antreten, wäre er am Ende seiner zweiten Amtszeit 86 Jahre alt. Schon jetzt ist er der älteste Präsident in der Geschichte der USA.

Und doch wartet ...