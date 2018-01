Weißes Haus: Trump-Zitat über Kim falsch wiedergegeben

US-Präsident Donald Trump sieht sich in einer Interviewpassage über sein Verhältnis zu Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un falsch wiedergegeben. Das "Wall Street Journal" zitierte ihn am Donnerstag mit den Worten: "Ich habe wahrscheinlich eine sehr gute Beziehung zu Kim Jong-un". Trumps Sprecherin Sarah Sanders stritt den Wortlaut am Samstag ab.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Sanders sprach von einer Falschnachricht