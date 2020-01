Weißes Haus untersagt Herausgabe von Teilen von Boltons Buch

Das Weiße Haus untersagt die Veröffentlichung von Teilen eines geplanten Buches des früheren Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton, das Präsident Donald Trump in der Ukraine-Affäre schwer belasten soll. Das Manuskript enthalte Verschlusssachen, von denen einige "streng geheim" seien, schrieb der Nationale Sicherheitsrat in einem am Mittwoch bekannt gewordenen Brief an Boltons Anwalt.

SN/APA (AFP)/NICHOLAS KAMM Zwischen US-Präsident Trump und Bolton herrscht Eiszeit