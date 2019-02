Weißes Haus weist Vorwürfe über Kuss von Trump zurück

Das Weiße Haus hat Vorwürfe einer ehemaligen Wahlkampfmitarbeiterin Donald Trumps zurückgewiesen, wonach der heutige Präsident sie 2016 gegen ihren Willen geküsst habe. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, bezeichnete die Anschuldigungen am Montag als "absurd". Johnson brachte am Montag Klage ein, in der sie Entschädigung verlangt.

SN/APA (Archiv/AFP)/MANDEL NGAN Trump soll Frau gegen ihren Willen geküsst haben