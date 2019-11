Weißes Haus zweifelt Glaubwürdigkeit von Ukraine-Zeugen an

In den Ermittlungen zur Ukraine-Affäre haben US-Präsident Donald Trump und das Weiße Haus den Militärvertreter und Schlüsselzeugen Alexander Vindman zu diskreditieren versucht. Das Weiße Haus stellte auf Twitter am Dienstag Vindmans "Urteilsvermögen" in Frage, obwohl dieser weiter für den Nationalen Sicherheitsrat tätig ist. Am Mittwoch wird der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, befragt.

SN/APA (AFP)/OLIVIER DOULIERY Sondland muss sich einer öffentlichen Anhörung stellen