Weißrussische Behörden gehen gegen Opposition vor

Im Machtkampf mit der Opposition in Belarus greift die Staatsführung nun zu juristischen Mitteln. Generalstaatsanwalt Alexander Konjuk erklärte am Donnerstag in einer Videoaufzeichnung, es seien strafrechtliche Ermittlungen wegen der Versuche der Opposition eingeleitet worden, die Macht im Land an sich zu reißen.

SN/APA (AFP)/SERGEI GAPON Demonstrationen als "Umsturzversuch"