Weißrussische Oppositionsführerin Tichanowskaja besucht Wien

Die weißrussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja besucht am Donnerstag und Freitag die Bundeshauptstadt. Donnerstagnachmittag ist ein Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geplant, bei dem besprochen werden soll, wie "Opposition und Zivilgesellschaft" in Weißrussland am besten unterstützt werden können, hieß es auf APA-Anfrage im Vorfeld des Treffens.

SN/APA (AFP/Ritzau Scanpix)/LISELOT Tichanowskaja zählt zu den größten Kritikern von Präsident Lukaschenko