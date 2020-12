Weißrussischer Menschenrechtsaktivist: "Neuwahlen allein bringen nichts"

Die Polizei in Belarus geht brutal gegen Proteste vor. Welche Hoffnung bleibt den Demonstranten jetzt noch?

Die weißrussische Menschenrechtsorganisation Wesna, zu Deutsch Frühling, hat eine schwierige Aufgabe. Das Zentrum setzt sich seit seiner Gründung 1996 für Demokratie und Freiheit der Belarussinnen und Belarussen ein - in einem Land, das oft als "die letzte Diktatur Europas" bezeichnet wird. Für diese gefährliche Mission erhielten die Organisation und ihr Gründer Ales Beljazki am Donnerstag den Alternativen Nobelpreis. Valentin Stefanovich gehört zum Vorstand von Wesna. Er berichtet über die Arbeit vor Ort und was den Belarussinnen und Belarussen dieser Tage ...