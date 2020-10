Weißrussland: Frauen protestieren erneut gegen Lukaschenko

Ungeachtet eines Großaufgebots der Polizei haben Frauen in Belarus (Weißrussland) wieder gegen Staatschef Alexander Lukaschenko demonstriert. Sie zogen am Samstag in kleineren Gruppen durch die Hauptstadt Minsk, wie auf Fotos und Videos in sozialen Netzwerken zu sehen war. Viele hielten dabei Blumen in den Händen. Einige waren in den Farben der historischen weiß-rot-weißen Landesfahne gekleidet. Zunächst gab es keine Berichte von Festnahmen in größerem Ausmaß.

SN/APA (AFP)/- Proteste in Wei§russland gehen weiter