Weißrussland kündigt eigene Sanktionen gegen EU-Vertreter an

Weißrussland (Belarus) will nach neuen EU-Sanktionen gegen den Machtapparat von Staatschef Alexander Lukaschenko ebenfalls Strafmaßnahmen verhängen. "Das bedeutet, dass eine Reihe zusätzlicher Personen aus den Ländern der Europäischen Union nicht auf das Territorium von Weißrussland können", sagte Außenminister Wladimir Makej am Dienstag in der Hauptstadt Minsk. Die Einreisesperren sollten demnach auch in Russland wegen eines gemeinsamen Abkommens gelten.

SN/APA (AFP)/MAXIM GUCHEK Minsk reagiert auf EU-Sanktionen