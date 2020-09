Weißrussland rüstet sich für große Demo gegen Lukaschenko

Vor einer neuen großen Sonntagsdemonstration haben weißrussische Sicherheitskräfte in Minsk damit begonnen, große Plätze abzuriegeln. Das Innenministerium warnt die Menschen in den Städten des Landes davor, den Aufrufen zu Protesten gegen Staatschef Alexander Lukaschenko zu folgen. Die Behörden drohen mit Gewalt, sollten sich die Menschen an nicht genehmigten Demonstrationen beteiligen.

SN/APA (AFP)/- Schon beim Frauenprotest am Samstag kam es zu vielen Festnahmen