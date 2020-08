Weißrussland: Tichanowskaja gegen eine Einmischung Russlands

Die weißrussische Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja hat sich gegen eine Einmischung Russlands im Machtkampf in ihrer Heimat ausgesprochen. Es handle sich um eine Krise, die innerhalb von Weißrussland gelöst werden müsse, sagte sie am Donnerstag in einem Live-Gespräch mit dem russischen Radiosender Echo Moskwy.

SN/APA (AFP)/PETRAS MALUKAS Wei§russische Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja