Weiter Gefechte nach IS-Angriff auf syrisches Gefängnis

Nach dem heftigen IS-Angriff auf ein Gefängnis im syrischen Al-Hasaka dauern die Gefechte weiter an. Zahlreiche geflohene Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) seien gefasst worden, sagte ein Sprecher der kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) am Samstag. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte gab die Zahl der Flüchtigen mit mehreren Dutzend an. US-Truppen unterstützten den Kampf gegen die Extremisten mit Luftschlägen.

Bei dem IS-Überfall auf das Gefängnis waren der Beobachtungsstelle zufolge mehr als 70 Menschen ums Leben gekommen, darunter 45 Jihadisten. Es war einer der schwersten IS-Angriffe in Syrien in den vergangenen Jahren. Ziel war die Befreiung inhaftierter Anhänger. Al-Hasaka liegt im von syrischen Kurden kontrollierten Nordosten des Bürgerkriegslandes. Im dortigen Gefängnis sitzen nach Angaben kurdischer Medien rund 5.000 IS-Anhänger. In einer in den sozialen Medien verbreiteten Erklärung bekannte sich der IS zu der Tat. Die Terrormiliz hatte im Sommer 2014 große Gebiete im Norden und Westen des Iraks eingenommen und dort ein sogenanntes Kalifat ausgerufen. Zum Herrschaftsgebiet der Extremisten gehörten auch große Teile des benachbarten Syrien. Mit militärischer Unterstützung der USA und anderer Staaten konnten die irakischen Sicherheitskräfte die Terrormiliz zurückdrängen. In Syrien nahmen von Kurden angeführte Truppen im Frühjahr 2019 die letzte IS-Hochburg ein. Beobachter warnen vor einem Wiederaufstieg der Terrormiliz.