Weiter Kämpfe in russischer Grenzregion nahe zur Ukraine

Die Kämpfe in mehreren an die Ukraine grenzenden Ortschaften des westrussischen Gebiets Belgorod halten nach Angaben der Behörden an. "Die Säuberung des Territoriums durch das Verteidigungsministerium und andere Sicherheitsstrukturen wird fortgesetzt", teilte der Belgoroder Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Dienstag mit. In und um die ostukrainische Stadt Bachmut haben die Kämpfe unterdessen ukrainischen Angaben zufolge nachgelassen.

BILD: SN/APA/TELEGRAM / VVGLADKOV/HANDOUT In russischen Grenzregion Belgorod halten die Kämpfe an