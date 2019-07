Weiter keine EU-Lösung für Seenotrettung im Mittelmeer

Im Streit um eine europäische Übergangsregelung für die Seenotrettung im Mittelmeer haben wichtige EU-Staaten weiter keine Lösung gefunden. "Ich glaube, dass wir noch nicht am Ziel sind, aber dass wir deutlich weitergekommen sind und weiter sind, als wir bisher in dieser Frage jemals waren", sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas am Montag in Paris.

SN/APA (AFP/Archiv)/ARIS MESSINIS Das Thema Seenotrettung spaltet die EU-Staaten