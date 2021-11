Weiter Proteste im Sudan auch nach Wieder-Einsetzung Hamdoks

Die erneute Einsetzung des sudanesischen Ministerpräsidenten Abdalla Hamdok in sein Regierungsamt sorgt für keine Beruhigung in dem Krisenstaat: Die Organisatoren der Proteste der vergangenen Wochen rufen zu weiteren Demonstrationen auf. Bereits nach der Vereinbarung für eine neue Übergangsregierung, die Hamdok und der Militärmachthaber General Abdel Fattah al-Burhan am Sonntag unterzeichnet hatten, gingen Demonstranten bis in die Nacht zum Montag auf die Straße.

SN/APA/AFP/- Weggeputschter Premier Hamdok wurde nach Protesten wiedereingesetzt