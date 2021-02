Weiter Proteste in Myanmar - Neuseeland bricht Kontakte ab

Die landesweiten Proteste gegen den Putsch in Myanmar gehen trotz Drohungen des Militärs weiter. Am Dienstag versammelten sich wieder Demonstranten in zahlreichen Städten, um die Wiedereinsetzung der zivilen Regierung unter Aung San Suu Kyi zu fordern. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein und gab Augenzeugenberichten zufolge auch Warnschüsse ab. Neuseeland brach indes die politischen Kontakte zum Putschistenregime ab.

SN/APA (AFP)/STR Poliizei setzt Wasserwerfer gegen Demonstranten in Naypyidaw ein