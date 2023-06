Weiter Proteste nach Koranverbrennung in Stockholm

Marokko hat nach der Verbrennung von Koran-Seiten vor einer Moschee in Stockholm die Aktion verurteilt und seinen Botschafter in Schweden zurückgerufen. Die schwedische Regierung habe "einmal mehr eine Demonstration erlaubt", bei der der Heilige Koran verbrannt worden sei, kritisierte das Außenministerium in Rabat in der Nacht zum Donnerstag. Kritik an der Aktion äußerten auch die USA.

BILD: SN/APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND Demonstrant knapp vor dem Anzünden des Koran