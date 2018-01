Weiter Ungewissheit nach Treffen von Torrent und Puigdemont

Die Ungewissheit über die Bildung einer Regierung in der Konfliktregion Katalonien geht auch nach einem Treffen des katalanischen Parlamentspräsidenten Roger Torrent mit dem Separatisten-Chef Carles Puigdemont in Brüssel weiter. Torrent besuchte am Mittwoch den in Belgien im Exil lebenden Separatisten-Chef, den er am Montag zum Kandidaten für das Amt des Regionalpräsidenten ernannt hatte.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Puigdemont und Torrent beim Treffen in Brüssel