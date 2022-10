Weitere Haftstrafen für Aung San Suu Kyi

Ein von der Militärjunta kontrolliertes Gericht in Myanmar hat weitere Haftstrafen gegen die entmachtete Regierungschefin Aung San Suu Kyi verhängt. Sie wurde in zwei Fällen der Korruption schuldig befunden und erhielt dafür zwei Gefängnisstrafen von je drei Jahren, die allerdings gleichzeitig vollstreckt werden sollen, wie mit dem Prozess vertraute Personen am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mitteilten.

SN/APA/AFP/MANAN VATSYAYANA Insgesamt 26 Jahre Haft für Aung San Suu Kyi