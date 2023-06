Weitere sechs Tote bei Ausschreitungen im Senegal

Bei den gewaltsamen Zusammenstößen zwischen der Polizei und Oppositionsanhängern im Senegal sind weitere sechs Menschen getötet worden. Wie der Sprecher des senegalesischen Innenministeriums, Maham Ka, am Samstag mitteilte, gab es in der Hauptstadt Dakar am Vortag bei den Unruhen vier Tote und in der südlich gelegenen Stadt Ziguinchor zwei Tote.

BILD: SN/APA/AFP/GUY PETERSON Die Unruhen brachen nach dem Urteil gegen Oppositionsführer Sonko aus