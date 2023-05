Weitere Verhandlungsrunde im US-Schuldenstreit geplatzt

In Washington ist am Freitagabend eine weitere Verhandlungsrunde zwischen US-Republikanern und der Regierung von Präsident Joe Biden zum Schuldenstreit ohne Einigung zu Ende gegangen. Gestritten wird in Washington über eine Anhebung der Schuldenobergrenze des Bundes von 31,4 Billionen Dollar (rund 29 Billionen Euro). Sollte keine Einigung zustande kommen, droht den USA die Zahlungsunfähigkeit. US-Präsident Biden selbst hält sich bis Sonntag in Japan zum G7-Gipfel auf.

BILD: SN/APA/AFP/MANDEL NGAN Das amerikanische Volk erwartet sich eine Einigung