Weitere Vorwürfe gegen Trumps Richterkandidat Kavanaugh

Kurz vor der Anhörung vor dem US-Senat zu Missbrauchsvorwürfen gegen den Supreme-Court-Kandidaten Brett Kavanaugh ist der Richter mit neuen Anschuldigungen aus der Vergangenheit konfrontiert. Eine Frau ließ am Mittwoch über ihren Anwalt eine Erklärung veröffentlichen, in der sie Kavanaugh vorwirft, er habe in den 80er-Jahren bei Partys in angetrunkenem Zustand junge Frauen sexuell belästigt.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Widerstand gegen Kavanaugh als US-Höchstrichter wächst