Weitere Zeugenaussagen in Ukraine-Affäre publik gemacht

Kurz vor der ersten öffentlichen Anhörung in den Impeachment-Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump haben die US-Demokraten weitere Zeugenaussagen publik gemacht. Gleichzeitig setzte Trump am Montag in einer Reihe von Tweets seine Versuche fort, die Untersuchungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren zu diskreditieren.

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN Je stärker der Gegenwind, desto aggressiver Trumps Tweets