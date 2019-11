Weiterer US-Diplomat bestätigt Trump-Intervention in Ukraine

In der Ukraine-Affäre hat ein weiterer US-Diplomat eine direkte Intervention von US-Präsident Donald Trump mit dem Ziel, in Kiew juristische Schritte gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und dessen Sohn Hunter zu erzwingen, bestätigt. Der Nachrichtensender CNN veröffentlichte in der Nacht auf Samstag Aussagen des Diplomaten David Holmes bei Anhörungen im Repräsentantenhaus.

SN/APA (AFP)/OLIVIER DOULIERY US-Diplomat David Holmes belastet Präsident Trump