Welche Lehren Uruguay zehn Jahre nach der Cannabis-Legalisierung zieht

In 30 Ländern der Welt ist Cannabiskonsum unter Bedingungen erlaubt. Uruguay war 2013 das erste Land, das Marihuana legalisierte. Zehn Jahre später blüht der Schwarzmarkt weiter.

Ein Paar sitzt an der Strandpromenade von Uruguay und teilt sich einen Joint.

"Einer muss ja den Anfang machen" - so kommentierte Uruguays damaliger Linkspräsident José Mujica vor zehn Jahren einen weltweit einzigartigen Schritt in der Drogenpolitik. Sein kleines Land am Südzipfel Südamerikas mit drei Millionen Einwohnern gestattete, Marihuana unter staatlicher Aufsicht anzubauen, ...