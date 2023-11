Welche Rolle die Türkei im Gazakrieg spielt

Der türkische Staatschef Erdogan erklärt den israelischen Premier zur Unperson. Und riskiert damit neue Spannungen mit dem Westen.

Es ist eine abrupte Wende in der erratischen Außenpolitik des türkischen Präsidenten. Recep Tayyip Erdogan erklärte am Wochenende, er habe wegen der "Massaker" Israels im Gaza-Krieg alle Kontakte zum israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu abgebrochen. "Er ist für uns kein Gesprächspartner mehr, wir haben ihn gestrichen und weggeworfen", sagte Erdogan nach Angaben seines Pressebüros. Gleichzeitig gab das Außenministerium in Ankara bekannt, man habe den türkischen Botschafter aus Israel abberufen. Israel hatte sein diplomatisches Personal aus der Türkei bereits vor zwei Wochen zurückgezogen, nachdem es in vielen türkischen Städten zu militanten anti-israelischen Protesten gekommen war.

Damit findet die türkisch-israelische Wiederannäherung ein abruptes Ende. Erst vor sechs Wochen hatten sich Erdogan und Netanjahu nach einer mehr als zehnjährigen Eiszeit in den Beziehungen beider Länder in New York bei der UN-Vollversammlung getroffen. Man sprach über gemeinsame Energie- und Technologieprojekte. Erdogan twitterte sogar Bilder von dem Treffen und kündigte an, er werde bald nach Jerusalem kommen.

Und nun der Bruch. Er war mit dem Wiederaufbrechen des Gaza-Konflikts absehbar. Erdogan ist einer der wichtigsten Sponsoren der Terrorbewegung Hamas. Er ließ die führenden Funktionäre der Gruppe in den vergangenen Jahren einbürgern. Sie reisen mit türkischen Pässen. Die Hamas sei eine Befreiungsbewegung, die für ihr Land und die Freiheit ihres Volkes kämpfe, Netanjahu hingegen sei ein "Terrorist", erklärte Erdogan vor zehn Tagen bei einer Kundgebung in Istanbul.

Der Hauptschuldige hinter den "Massakern", die Israel in Gaza begehe, sei "der Westen", so Erdogan unter dem Jubel seiner Anhänger. Zum Angriff auf das Musikfestival in der Negev-Wüste, bei dem Hamas-Terroristen Hunderte Israelis ermordeten, vergewaltigten und verschleppten, schweigt Erdogan beharrlich.

Mit seiner einseitigen Parteinahme isoliert der türkische Präsident sein Land im Westen. Die Lieferung amerikanischer F-16-Kampfflugzeuge rückt weiter in die Ferne. 45 Abgeordnete des US-Kongresses, der die Waffenlieferung genehmigen muss, fordern in einem gemeinsamen Brief von Außenminister Blinken, die Türkei wegen ihrer Unterstützung für die Hamas zu rügen. Die neuen Spannungen könnten auch die immer noch ausstehende Zustimmung der Türkei zum Nato-Beitritt Schwedens weiter verzögern.

Wenn Erdogan die Hamas als Befreiungsbewegung verherrlicht, spricht er als Islamist aus tiefster Überzeugung. Er hat aber auch die Innenpolitik im Blick.

Im März finden in der Türkei Kommunalwahlen statt. Sie gelten als wichtiges politisches Stimmungsbarometer. Bei den Wahlen von 2018 hatte Erdogans Regierungspartei AKP Großstädte wie Ankara, Istanbul, Antalya, Adana und Bolu an die oppositionelle CHP verloren. Jetzt will er vor allem die Metropolen Ankara und Istanbul zurückerobern. Israel-feindliche und antisemitische Ressentiments sind gerade in Erdogans islamistischer Kernwählerschaft weit verbreitet. Auch deshalb spielt der Präsident jetzt die Hamas-Karte. Er riskiert damit allerdings eine weitere politische Isolierung seines Landes im Westen und Verunsicherung an den Finanzmärkten, deren Vertrauen die Türkei dringend braucht.