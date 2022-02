"Welcome back, world": Australien wieder offen für Touristen

Mehr als 700 Tage haben Reisende auf diesen Tag gewartet. Doch nicht nur sie freuten sich über die offene Grenze.

Am Montag war Australien in Feierlaune: In Sydney begrüßten Koala-Stofftiere und überdimensionale Kängurufiguren die ersten Reisenden. Nach mehr als 700 Tagen Abschottung von der Welt hat der fünfte Kontinent seine Türen wieder für Touristen aus aller Welt geöffnet. Um 6.20 Uhr Ortszeit landete ein Qantas-Flug aus Los Angeles als erster am Flughafen von Sydney. Insgesamt wurden am Montag über 50 Flüge aus aller Welt in Australien erwartet.

Wer mindestens doppelt geimpft ist und einen negativen Coronatest vorlegen kann, ...