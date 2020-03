Welt-Caritas ruft zu "Pandemie der Nächstenliebe" auf

Zu einer "Pandemie der Nächstenliebe" ruft Welt-Caritas-Präsident Kardinal Luis Antonio Tagle in der aktuellen Viruskrise auf. In einem Notfall komme das wahre Herz eines Menschen zum Vorschein. Er hoffe daher in der Corona-Pandemie auf einen "pandemie-artigen Ausnahmezustand der Fürsorge, des Mitgefühls und der Liebe", sagte der philippinische Kurienkardinal in einem Video auf "Vatican News".

SN/APA (dpa)/Julian Stratenschulte Appell an die Nächstenliebe