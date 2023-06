Weltflüchtlingstag - UNO und Helfer fordern mehr Schutz

Anlässlich des Weltflüchtlingstags am Dienstag fordern UNO und Hilfsorganisationen mehr Schutz und Hilfe für Menschen auf der Flucht. Flüchtlinge verdienten "nicht Zurückweisung an den Grenzen oder geschlossene Grenzen", sondern "unsere ganze Unterstützung und Solidarität", sagte UNO-Generalsekretär António Guterres. Die Caritas übte indes scharfe Kritik an den geplanten verschärften EU-Asylregeln und fordert Reformen beim Umgang mit Flüchtlingen in Österreich.

BILD: SN/APA/AFP/KARIM JAAFAR Appell von UNO-Generalsekretär António Guterres