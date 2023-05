Weltgrößter Flugzeugträger in Oslo eingetroffen

Das größte Kriegsschiff der Erde, die "USS Gerald R. Ford", ist auf einer ihrer ersten Auslandsfahrten in der norwegischen Hauptstadt Oslo eingetroffen. Der Flugzeugträger aus den USA ging am Mittwoch im Oslofjord vor Anker. Schaulustige verfolgten das Einlaufen des 333 Meter langen Schiffes. Der Besuch soll nach Angaben des norwegischen Militärs dazu dienen, die militärische Zusammenarbeit mit den USA auszubauen. Dazu sind in den kommenden Tagen mehrere Übungen geplant.

BILD: SN/APA/NTB/JAVAD PARSA Schaulustige verfolgen das Einlaufen der 'USS Gerald R. Ford'