Weltkriegs-Gedenken in Frankreich

101 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs hat Frankreich der Gefallenen gedacht. Staatschef Emmanuel Macron legte am Montag in Paris einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten nieder. Der 11. November ist in Frankreich ein Feiertag.

SN/APA (AFP)/LUDOVIC MARIN Macron gedenkt der Gefallenen