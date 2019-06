Weltstrafgericht will Verfahren wegen Rohingya-Verfolgung

Die Anklage des Weltstrafgerichts in Den Haag will ein Ermittlungsverfahren wegen der Verfolgung der muslimischen Rohingya-Minderheit im südostasiatischen Myanmar (Burma) einleiten. Das teilte der Internationale Strafgerichtshof am Mittwoch in Den Haag mit. Das Gericht beauftragte am Mittwoch drei Richter, die über einen entsprechenden Antrag der Anklage urteilen sollen.

SN/APA (AFP)/ISMAEL KAMALDIN Rohingya flohen zu Hundertausenden aus Myanmar