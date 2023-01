"Weltuntergangsuhr" nur noch 90 Sekunden vor Mitternacht

Angesichts unverhohlener Atomdrohungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin sind die Zeiger der sogenannten "Weltuntergangsuhr" auf 90 Sekunden vor Mitternacht vorgestellt worden. Damit änderten die Forscherinnen und Forscher des Bulletin of the Atomic Scientists am Dienstag die symbolische Zeit bis zum Untergang der Erde von bisher 100 Sekunden erstmals seit drei Jahren.

SN/APA/Hastings Group Media/HANDOUT Weltuntergangsuhr: 90 Sekunden vor Mitternacht