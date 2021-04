Weltweite Rüstungsausgaben steigen trotz Pandemie

Die USA und China, gefolgt von Indien und Russland, haben im vergangenen Jahr am meisten für Waffen ausgegeben. Weltweit lagen die Ausgaben bei fast zwei Billionen US-Dollar.

Viele Handelsbereiche haben im vergangenen Jahr unter der Pandemie gelitten, nicht so die Rüstungsindustrie. 1981 Milliarden Dollar gab die Menschheit 2020 für Waffen aus (1637 Milliarden Euro). Das geht aus dem am Montag veröffentlichten jährlichen Rüstungsausgabenbericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) hervor. Schon seit 2016 liegen die Militärausgaben damit ungefähr so hoch wie im Kalten Krieg.

Wegen der Coronakrise dürften die globalen Waffenausgaben weltweit nicht weiter steigen, prognostizierten die schwedischen Friedensforscher noch im April 2020. Die Länder müssten angesichts ...