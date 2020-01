Weltwirtschaftsforum: Klimaschutz ist für Donald Trump nicht der Rede wert

In seiner Eröffnungsrede beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos hat US-Präsident Donald Trump ein zentrales Thema der Veranstaltung - Klimaschutz - weitgehend ignoriert.

Beim WEF geht es in diesem Jahr unter anderem um den Klimawandel und einen nachhaltigen Kapitalismus. Zu dem Treffen werden rund 2800 Teilnehmer und 53 Staats- und Regierungschefs erwartet. Die Auftaktrede hält US-Präsident Donald Trump.

Schon im Vorfeld wurde diskutiert, wieso gerade Trump, der die globale Erwärmung 2014 noch als einen "teuren Scherz" bezeichnet hatte, die Auftaktrede des Kongresses hält, dessen zentrales Thema dieses Jahr der Klimawandel ist. Diese Frage müssen sich nun die Veranstalter des 50. Weltwirtschaftsforums ernsthaft stellen. Denn das, was Trump in Davos zeigte, war eher eine Wahlkampfveranstaltung als eine Auftaktrede für das Jahrestreffen von international führenden Wirtschaftsexperten.

Die Rede verkam zu einer Aufzählung, welche - in den Worten des US-Präsidenten - "herausragende" Entwicklung Amerika unter Trump hingelegt hat: Es habe "überragende" Handelsabkommen gegeben - aktuell mit China und Kanada. Die Arbeitslosenrate sei die tiefste der vergangenen 50 Jahre. Und zum ersten Mal seit Jahrzehnten würde sich der Wohlstand nicht mehr in der Hand von Wenigen halten.

Das sind alles Behauptungen Trump. Zum Teil mögen sie der Wahrheit entsprechen. Vergangenes Jahr ist die Arbeitslosigkeit in den USA ist auf den tiefsten Stand seit fast 50 Jahren gesunken. Doch ob der Wohlstand nun besser verteilt ist; ob tatsächlich - wie Trump behauptet - die Gehälter der Arbeiter gestiegen und die der Manager gesunken sind, ist fraglich. Dass Davos für Trump auch eine Plattform für seine Präsidentschaftskandidatur war, war unüberhörbar. Warum er wieder US-Präsident werden will? Diese sich selbst gestellte Frage beantwortete Trump damit, dass er weiter untersuchen möchte, "wieso wir Jobs an andere Länder verlieren", sagt Trump in Davos.



Wenn man sich Trumps Rede anhört, könnte man meinen, dass Amerika ein Land ohne Armut und mit der höchsten Rate an Gleichberechtigung wäre. Viele Nutzer in den Sozialen Medien sprachen von "Propaganda" und fragten sich zugleich, wieso Klaus Schwab, Gründer und Geschäftsführender Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums, fast demütig Trumps scheinbare Errungenschaften lobte.

Auch einen Seitenhieb auf Greta Thunberg - ohne sie selbst zu nennen - konnte Trump nicht widerstehen. Man solle die Schönheit der Natur genießen, denn es sei eine Zeit für Optimismus. "Vorhersagen der Apokalypse" seien in Davos fehl am Platz. Eine Anspielung auf die Rede Thunbergs vor einem Jahr. Damals sagte die 17-jährige Klimaaktivistin in Davos: "Ich will, dass ihr in Panik geratet, dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag spüre".

SN/APA (KEYSTONE)/GIAN EHRENZELLER Die Klimaaktivistin fordert nachhaltigere Maßnahmen

Thunberg kritisiert bei WEF bisherige Klimaschutzbemühungen

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat am Dienstag ihren ersten Auftritt im Rahmen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos absolviert. Thunberg kritisierte dabei die völlig unzureichenden Maßnahmen für den Klimaschutz.

Zwar sei viel passiert, seit sie vor eineinhalb Jahren ihren Streik zum Schutz des Klimas begonnen habe, doch sei dies kein Grund zu überschwänglicher Freude, betonte die 17-Jährige. Auf politischer Ebene sei de facto nichts getan worden, um den Klimaschutz zu stärken. Dies müsse sich nun ändern.

Thunberg forderte, dass der Wissenschaft mehr Beachtung geschenkt werden müsse."Wir müssen die Krise behandeln als das, was es ist: Eine Krise", sagte die Schwedin. "Es muss viel mehr passieren, dies ist erst der Anfang. Persönlich könne sie sich über Aufmerksamkeit nicht beklagen." Aber die Wissenschaft und die Stimmen der jungen Generation stehen nicht im Zentrum der Debatte. Doch das müssen sie.

