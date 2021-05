Wem gehört die Arktis?

Das Eis ist gebrochen. Weil rund um den Nordpol alles schmilzt, ist unter den Anrainerstaaten ein Machtkampf um Rohstoffe und frei werdende Schiffsrouten entbrannt.

In der Arktis werden seit einigen Tagen ungewöhnlich hohe Temperaturen gemessen. Am Freitag zeigten die Messstationen im nördlichen Russland 27 Grad Celsius an. Gleichzeitig ist es im Rest Europas für die Jahreszeit zu kühl. In Wien waren es 21, in Barcelona 22 und in Berlin 19 Grad.

Der britische Meteorologe Scott Duncan nannte die Temperaturen in der Arktis "überraschend hoch". Grund für den hohen Temperaturunterschied zwischen Mittelmeerraum und Nordrussland sei die derzeitige Lage des Jetstreams - eines Windbands ...