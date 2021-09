Wende für die Sozialdemokraten?

Politologen sehen die Roten in Europa nicht am Weg zu alter Stärke.

Portugal und Spanien, die skandinavischen Länder - es gibt wieder mehr sozialdemokratisch geführte Regierungen in Europa. Als Zeichen, dass die Partei in alter Stärke zurück ist, werteten mehrere Politologen das am Montagabend aber nicht.

In einer Onlinediskussion, mitorganisiert vom Forum Journalismus und Medien und dem Presseclub Concorida, verwies Sheri Berman von der Columbia University darauf, dass die sozialdemokratischen Parteien in Europas Norden zwar wieder in Regierungsverantwortung seien, aber bei den vergangenen Wahlen nach Stimmen keine oder nur geringe ...