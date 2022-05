Wende in der Klimapolitik: Warum es wichtig ist, wer künftig Australien regiert

Testlabor des Klimawandels und Bollwerk gegen China: Australiens Rolle auf der Weltbühne muss neu definiert werden. Einer Parlamentswahl am anderen Ende der Welt kommt heute deutlich mehr Gewicht zu als noch vor einigen Jahren.

Noch vor ein paar Jahren wäre der Wahlsieg von Anthony Albanese von der sozialdemokratischen Labor Party in Australien dem Rest der Welt höchstens eine Randnotiz wert gewesen. Selbst der Bündnispartner USA war sich oft nicht sicher, wer in Australien gerade regiert. Joe Bidens Verweis auf den "Fellow Down Under" (den "Kerl Down Under"), als er über die Sicherheitspartnerschaft AUKUS zwischen den USA, Großbritannien und Australien sprach, und sich an den Namen von Premier Scott Morrison nicht erinnern konnte, ist inzwischen ...