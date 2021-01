Wendehälse haben in Italien Geschichte geschrieben

Italiens Premier Conte hofft nach dem Koalitionsbruch auf Unterstützung von Überläufern - wie viele vor ihm.

Giuseppe Conte hat sich entschieden. Am Dienstag will der italienische Ministerpräsident die Vertrauensfrage im Senat stellen. Nach dem Austritt der Partei Italia Viva (IV) von Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi aus dem Kabinett und dem damit erfolgten Bruch der Koalition fehlen dem parteilosen Conte im Senat 18 Stimmen, um eine Mehrheit zu bekommen. In Italien hat deshalb die Stunde der "responsabili", der sogenannten Verantwortlichen, geschlagen. Damit sind Parteiüberläufer gemeint, die in der jüngeren Geschichte der Republik schon häufiger fragwürdige Schlagzeilen gemacht und ...