Wenig vorzuweisen für den Klimagipfel

Joe Biden hatte sein Amt im Jänner mit einer ehrgeizigen Agenda für den Klimaschutz angetreten. Jetzt droht er mit leeren Händen zum Klimagipfel nach Glasgow zu kommen.

Mit der Rückkehr in das Pariser Klimaschutzabkommen und der Benennung John Kerrys zum Sonderbotschafter im Rang eines Kabinettsmitglieds setzte Joe Biden unmittelbar nach seinem Amtsantritt Signale, dass er es ernst meint in der Klimapolitik. Und er formulierte eine Selbstverpflichtung, die gemessen an den Klimazielen der Europäischen Union bescheiden, für die USA aber ein großer Schritt nach vorn ist: Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen um mehr als eine Milliarde Tonnen reduziert werden. Damit wäre die ausgestoßene Schadstoffmenge gegenüber dem Stand von ...