Wenn das Wasser in Italien und Frankreich knapp wird

Italien hat erst ein extrem trockenes Jahr hinter sich. In Frankreich fehlt seit mehr als einem Monat Niederschlag. Und der Winter verheißt für 2023 nichts Gutes.

Der vergangene Sommer in Norditalien war der trockenste seit 70 Jahren. Die Landwirte hofften auf Regen- und Schneefälle im Winter, damit die Wasserspeicher sich wenigstens teilweise wieder füllen würden. Doch bis jetzt regnete es kaum im Norden. "Es ist hier schon wie in den Tropen", sagt Agronom Francesco Giardina vom Landwirtschaftsverband Coldiretti. "Langen Dürreperioden folgen heftige Unwetter, die mehr kaputt machen, als dass sie helfen." Aber selbst die heftigen Regenfälle lassen in diesem Frühjahr auf sich warten. Italien droht ein neuer Dürresommer.

Betroffen ist vor allem die Landwirtschaft in der Poebene, eine der wichtigsten Gegenden Europas für die Produktion von Lebensmitteln. Auch heuer sei ein Drittel der gesamten Produktion in Italien in Gefahr, heißt es vom Landwirtschaftsverband. Luca Mercalli, Präsident der meteorologischen Gesellschaft, sagt: "Die letzte Hoffnung ist, dass es im Frühjahr regnen wird."



In Venedig liegen Gondeln auf dem Trockenen

Die Wasserstände der Flüsse und Seen in Norditalien lassen nichts Gutes ahnen. "Der Po, die Quelle unserer Landwirtschaft in Norditalien, ist auf einem Rekordtief, an manchen Stellen liegt der Pegel drei Meter unter dem Normalstand", sagt Francesco Giardina. Auch die Pegelstände der oberitalienischen Seen sind dramatisch niedrig. Gardasee und Lago Maggiore weisen derzeit gerade einmal 39 Prozent ihres Normalstandes in dieser Jahreszeit auf. In Venedig liegen in kleineren Kanälen die Gondeln auf dem Trockenen. Nicht nur hat es kaum geregnet in diesem Winter, auch Schnee ist sehr wenig gefallen. Bei der Schmelze im Frühjahr werden Flüsse und Seen mit Schmelzwasser gefüllt - normalerweise.

Italiens Politik hat erkannt, dass man handeln muss. Schon die bis Oktober 2023 amtierende Regierung unter Mario Draghi stellte Mittel für den Bau von 10.000 Becken zum Speichern von Regenwasser bereit. Davon sind derzeit aber erst 223 fertig. Mancherorts sind Enteignungen notwendig, all das kostet Zeit.

"Wir müssen uns sofort rüsten", fordert Massimo Gargano vom Wasserschutzverband Anbi. "Wir brauchen außerdem einen nationalen Wasserplan, feste Regeln, eine einzige Stelle, die die Entscheidungen trifft." Derzeit sind drei Ministerien für das Thema Wasser zuständig: Infrastruktur, Umwelt und Landwirtschaft. Es kommt zu Kompetenzstreitigkeiten und bürokratischen Hindernissen.

Neben der Landwirtschaft sind auch Wasserkraftwerke im Trentino betroffen. "Einige Kraftwerke stehen still, weil eine Mindestmenge an Wasser in den Stauseen garantiert werden muss", erklärt Mario Tonina von der Provinzverwaltung. Die Stauseen im Trentino sind nur zu 34 Prozent gefüllt. "Ich hoffe sehr, dass es regnen oder noch mehr Schneefall geben wird, um Trinkwasser, landwirtschaftliche Bewässerung und Wasserkraft zu gewährleisten", sagt Tonina. Ansonsten könne er nur den Appell aus dem Vorjahr wiederholen: "Wasser sparen!"



Frankreich will Wasserverbrauch rationieren

Das Talent guter Karikaturisten besteht darin, das Humorvolle jeder Situation herauszustellen. "Es regnet nicht mehr in Frankreich", steht über einer Zeichnung des französischen Künstlers Sanaga von zwei Figuren auf einer bräunlichen, ausgedörrten Erde. "Man vermisst fast schon François Hollande", sagt eine von ihnen und im Vordergrund marschiert der Ex-Präsident unter einer schwarzen Wolke, aus der es zielgenau auf ihn herabregnet. Hollande hatte das Pech, bei wichtigen Ereignissen unter freiem Himmel, beginnend mit seiner eigenen Amtseinführung 2012, erbarmungslos durchnässt zu werden. Heute könnte Frankreich eine Art Regengott gebrauchen.

Seit 33 Tagen gab es keine nennenswerten Niederschläge - es ist die längste Trockenperiode zu dieser Jahreszeit seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Grundwasserreserven sind niedrig, die Böden in manchen Regionen jetzt schon so trocken wie sonst Ende Mai. Seen, Flüsse und Bäche haben einen äußerst niedrigen Wasserspiegel.

Das Ministerium für den ökologischen Wandel gibt das Defizit von Regenwasser in den vergangenen sechs Monaten mit 15 Prozent an. "Kein einziges Departement befindet sich im Normbereich", warnte der zuständige Minister Christophe Béchu. Der Klimawandel sei die Hauptursache für diese Entwicklung: In den nächsten Jahren werde Frankreich durchschnittlich über 15 bis 40 Prozent weniger Wasser verfügen als bisher.



Macron: "Die Zeiten des Überflusses sind vorbei"

Gerade führte Béchu Gespräche mit den Verwaltungschefs der Departements, die für die wichtigsten Grundwasserreservoirs in Frankreich zuständig sind. Noch im März soll ein nationaler "Wasserplan" vorgestellt werden.

Bereits 2022 galt als Hitzerekordjahr mit dramatischen Bränden und großer Dürre im Sommer, die nicht nur den Landwirten sehr zu schaffen machte. "Im vergangenen Jahr hatten 700 Gemeinden zeitweise kein fließendes Wasser", erinnerte Béchu. "Wenn wir in diesem Sommer nicht 1500 oder 2000 Orte in dieser Situation haben wollen, müssen wir rationieren."

In fünf südfranzösischen Departements wurden erstmals bereits im Winter Dekrete zur Begrenzung des Wasserverbrauchs erlassen. Mancherorts dürfen Rasen oder Fußballfelder nicht mehr gesprengt, Terrassen und Autos nicht gewaschen werden. Die Bürgermeister von neun südfranzösischen Dörfern setzen die nächsten vier Jahre alle Baugenehmigungen aus. In Paris und anderen Metropolen droht sich die Trockenheit auf die Luftqualität auszuwirken.

Auch Präsident Emmanuel Macron mahnte jüngst beim Besuch der Landwirtschaftsmesse in Paris ein Umdenken an. "Die Zeiten des Überflusses sind vorbei", sagte er. Das Land müsse es mit dem Wasser so halten wie mit der Energie. Überall sollten Speichersysteme entstehen.

Es gibt Handlungsspielraum, denn bis zu 20 Prozent des Trinkwassers versickern durch Lecks und undichte Rohrleitungen. Außerdem wird in Frankreich laut Umweltministerium weniger als ein Prozent des aufbereiteten Wassers wiederverwendet. In Spanien sind es 14, in Israel sogar 85 Prozent. Nur 77 der 30.000 französischen Kläranlagen können gereinigtes Wasser wieder zur Nutzung bereitstellen. Auch das soll sich nun, wie Béchu unterstreicht, bessern.