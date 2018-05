Wenn Europa den Balkan vergisst

Der 6. Juni ist die letzte Chance für die kleinen Länder im Südosten.

"Europas Wartesäle haben keinen Ausgang", titelte vergangene Woche die albanische Tageszeitung "Gazeta Shqiptare". Fast zwei Jahrzehnte lang war die Beitrittsperspektive für die sechs kleinen Staaten im Südosten der wichtigste Impuls für Frieden, Stabilität und Reformen. Noch als mit neuen Verzögerungen die Hoffnung in immer weitere Ferne rückte, reichte sie aus, um etwa das kleine Mazedonien von einem diktatorischen Irrweg wieder auf den Pfad der Demokratie zurückzuführen. Kein Regime in der Region konnte es sich leisten, mit Brüssel oder Berlin zu brechen. In allen Balkanländern genossen die Mächtigen in Europa mehr Vertrauen als die Mächtigen im eigenen Land. Solange sie am Brüsseler Zügel gingen, meinte man, würden sich die Politiker nicht zu sehr verlaufen. Doch schon zuletzt haben sich die Mächtigen in den südosteuropäischen Staaten diskret nach Backup-Lösungen umgesehen und ihre Beziehungen nach Moskau, Ankara und Peking gepflegt. Das war keine Abkehr von Europa, wie immer wieder geargwöhnt wurde.