Es sind überwiegend Männer aus der rechten Szene, die Politikerinnen in Sozialen Netzwerken bedrohen und beleidigen. Warum das so ist, zeigt ein Blick auf das Frauenbild von rechten Parteien wie die "Alternative für Deutschland".

Seit 100 Jahren ist es Frauen in Deutschland erlaubt, in den Parlamenten zu sitzen und die Welt, in der sie leben, politisch zu gestalten. Warum Frauen lange kein Mitspracherecht hatten - und in vielen Ländern der Erde immer noch nicht ...